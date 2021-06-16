بعد قليل.. نظر دعوى تعويض تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، في قضية سب وقذف الأخير لـ«أمين».

وطالب الإعلامي تامر أمين في دعواه تعويض مادي قيمته 10 ملايين جنيه، وأكد موكله المحامي هيثم عباس لـ«الوطن»، أن سبب رفع الدعوى ما نشره «زيدان»، من مقطع فيديو عبر «اليوتيوب»، فيه سب وقذف وسب للإعلامي، بل وانتهاك حرمة والده المتوفى، والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.