«المهندسين»: زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بسبب كورونا بنسبة 120% في 2020

كشفت نقابة المهندسين، زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنوعيها «الهايبرد» والشحن الكهربائي بسبب كورونا في عام 2020 بنسب زادت عن 120% عن عام 2019 بسبب انخفاض الطلب على الوقود الحفري، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

السيارات الكهربائية

وأوضحت نقابة المهندسين، أنَّ هذه الإحصائية تناولتها محاضرة لشعبة الهندسية الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش رئيس الشعبة محاضرة جديدة ضمن سلسلة محاضراتها عن بعد تحت عنوان «تأثير كورونا على عالم السيارات»، كما تناولت أيضًا التجربة المصرية المميزة في إنتاج السيارات الكهربائية والتي سوف تظهر للنور في عام 2021، وزيادة اهتمام الدولة غير العادي بمجال السيارات والطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.

مبيعات السيارات

وأشارت نقابة المهندسين، في بيان لها، أنَّه قد ألقى المحاضرة المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة ومنسق المحاضرات، حيث تحدث عن حجم مبيعات السيارات عالميًا في ما قبل عام 2020، وفي فترة الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021، كما تناولت مبيعات أكبر الدول المصنعة للسيارات في العالم مثل الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.

تاريخ مبيعات السيارات في مصر

وأكّد المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل شعبة السيارات ومنسق المحاضرات، أنه قد شهد النصف الأول من عام 2020 تراجعًا ملحوظًا في حجم مبيعات السيارات باستثناء الصين التي تأثرت سلبًا بانخفاض المبيعات شهرين فقط من فبراير إلى أبريل وعادت المبيعات للتعافي مرة أخرى، وبالنسبة لأوروبا وأمريكا ظهر التعافي من جديد في الربع الأخير من عام 2020.

واستعرضت المحاضرة تاريخ مبيعات السيارات فى مصر منذ عام 2009 إلى عام 2021 وفترات الصعود والهبوط نتيجة الوضع الاقتصادي في مصر، ثم التحسن النسبي في السوق المصري عام 2018 ثم الزيادة الجيدة التي حدثت في سوق السيارات المصرية عام 2020 رغم أزمة كورونا العالمية.