قبل يوم من إعلان سعر الفائدة.. تعرف على سعر الدولار والعملات فى البنوك

يشهد سوق الصرف في مصر مزيداً من التراجع في الوقت الحالي، وبخاصة مع توفر النقد الأجنبي لدى جميع البنوك بالبلاد، حيث ترصد «الوطن» تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية قبل يوم من عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المرتقب غدا الخميس لحسم مصير سعر الفائدة، وهو الاجتماع الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية من محللين ومستثمرين، وحتى المواطنين من أصحاب المدخرات.

وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم، أي نسبة الزيادة في الأسعار بالسوق المحلية، والموجة التضخمية التي تمر بها أغلب أسواق الاقتصادات المتقدمة، إلا أن أغلب المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيلجأ إلي سلاح «التثبيت» والإبقاء على سعر الفائدة عند معدلاته الحالية كما هي دون تغيير.

ويرجع خبراء الاقتصاد هذا الاعتقاد إلي عدة عوامل، أهمها التوقعات باستمرار معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.

أسعار الدولار اليوم:

وسجّل سعرالدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 16 يونيو أعلى سعر للشراء فى بنكى مصرف أبو ظبى الإسلامى، والكويت الوطنى سعر 15.63 جنيها، فيما جاء بنكى التجارى الدولى والمصرف العربى الدولى فى المرتبة الثانية فى قائمة لبنوك التى تشترى الدولار بأعلى سعر ليسجل الدولار فيها سعر 15.62 جنيه.

وسجلت بنوك «كريدى اجريكول، العربى الإفريقى الدولى، البركة، بلوم المصرى الخليجى، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، عودة، المشرق، العقارى المصرى العربى، التنمية الصناعية، أبوظبى التجارى، أبوظبى الأول ليسجل الدولار 15.70 جنيه للشراء فيما جاءت بنوك «قناة السويس، مصر، والأهلى المصرى الأقل سعر لشراء الدولار بسعر 15.68جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو:

سجلت بنوك «مصرف أبوظبى الإسلامى، التجارى الدولى، المصرف العربى الدولى أعلى سعر لشراء اليورو بسعر 19.01جنيه.

أعلى سعر لشراء الاسترالينى:

سجل بنك المصرف العربى الدولى أعلى سعر للاسترالينى بسعر 22.11 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى :

سجلت بنوك «مصر، بلوم، مصرف أبوظبى الإسلامى، الأهلى المصرى، عودة، المشرق، المصرف العربى hsbc أعلى سعر للشراء بسعر 4.25 جنيه

أعلى سعر لشراء الريال السعودى:

سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودى بـ4.17 جنيه.