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محمود مسلم

وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية

كتب:

الوطن
10:02 ص | الأربعاء 16 يونيو 2021
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، جولة تفقدية موسعة بدار الأوبرا الجديدة، والمكونات المختلفة لمدينة الفنون والثقافة، المُقامة على مساحة 127 فداناً، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات، وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء محمد أمين نصر، ومرافقوهم بدار الأوبرا الجديدة، التى تتكون من القاعة الرئيسية وتسع لـ2200 كرسي، وقاعة الكونسرت وتسع 1168 كرسياً، وقاعة الدراما وتسع 632 كرسياً، ومركز الإبداع الفني، ويضم استوديوهات الصوت، وقاعات التدريب للأوبرا، والـ«Black Theatre»، ومتحف الشمع «مدام توسو».

كما تفقد وزير الإسكان، ومستشار رئيس الجمهورية، باقى مكونات مدينة الفنون والثقافة، وتشمل، مكتبة العاصمة، ومتحف عواصم مصر، ومتحف الفن الحديث، والسينما الوثائقية، وبيت العود، ومبني الموسيقي المعاصرة، وقاعات تدريب أوركسترا وباليه، وسمبوزيوم للنحاتين، ومحطة مياه مثلجة ومحطات كهرباء، ومسجد يسع 700 شخص، والغابات الشجرية، وتضم عدداً من المراسم والجاليريهات والجرافيك استوديو، ومناحت، ومحال تجارية ومطاعم وكافيهات، ومسرح مكشوف يسع 15 ألف شخص، بجانب المسرح الروماني، بالإضافة إلى عدد من الجراجات السطحية، و2 جراج متعدد الطوابق، تتسع لـ4500 سيارة.

وفى ختام الجولة التفقدية، أثنى الدكتور الوزير على مستوى التنفيذ، وجودة الأعمال المُنفذة بدار الأوبرا الجديدة، والمكونات المختلفة لمدينة الفنون والثقافة، مؤكداً أن تلك المشروعات وغيرها من المشروعات القومية الجارى تنفيذها، تُعد شاهداً على النهضة العمرانية الحديثة، التى تعيشها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
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{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u064a\u062a\u0641\u0642\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0628\u0631\u0627 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}

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