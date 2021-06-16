مجلس طب قصر العيني يختار ممثله في لجنة اختيار العميد الجديد بالاقتراع السري

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، حول تطوير الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الجامعة لتتواكب مع خطط ومشروعات التطوير التي يتمّ تنفيذها في إطار رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، وذلك بحضور ومشاركة قيادات قصر العيني.

واختار مجلس الكلية من خلال الاقتراع السري، ممثل مجلس الكلية في لجنة اختيار العميد المقبل للكلية، وذلك في جو ديمقراطي راقي وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن.

ورحبت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، بحضور وترأس الدكتور الخشت مجلس كلية الطب، مؤكّدة الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الطبية والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى الاهتمام وتوفير كل احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

الخشت: كل مشروعات التطوير لا يمكن أن تحقق المطلوب دون جهود الكوادر الطبية

واستعرض الخشت، ما تمّ إنجازه في وقت قياسي لتطوير المستشفيات الجامعية والتي تمت وفقًا للمواصفات العالمية وآخرها افتتاح مستشفى الطوارئ والاستقبال الجديدة مؤخرا، إضافة إلي تطوير العمل في مستشفي المنيل الجامعي، ومستشفي الباطنة، والتوسعات والتجديدات في مستشفى أبو الريش الأطفال الياباني والمنيرة، إلى جانب مشروعات التطوير الجارية وعلى رأسها مستشفى ثابت ثابت أول مستشفى متخصصة في الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبوالريش الياباني، ومستشفى 500 500، والمعهد القومي للأورام، ووحدة شريف مختار ووحدة حسام موافي، وغيرها من الوحدات الجاري العمل على تطويرها.

الخشت: القصر العيني يؤدي دورًا تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيا هامًا ويسهم في تخريج كوادر طبية مميزة

وأكّد الخشت، أنَّ كل مشروعات التطوير التي تتمّ من بنية تحتية متطورة وأحدث الأجهزة في كل المستشفيات الجامعية لا يمكن أن تحقق المطلوب منها في خدمة المجتمع، دون الكوادر الطبية المميزة والتي تتمتع بها مستشفيات جامعة القاهرة والتي تضم أفضل الخبرات الطبية في كل التخصصات علي مستوي الجمهورية والتي تعد جزءا أساسيًا في إقبال المرضي من كل المحافظات طلبًا للعلاج في مستشفيات الجامعة بالمجان.

وأشاد الخشت، بتقدم التخصصات الطبية في التصنيفات العالمية، مثمنًا جهود الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض في تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية المعقدة دون توقف في ظل مواجهة جائحة كورونا والتي تسببت في توقف الخدمات الطبية في عدد كبير من مقدمي الخدمات الطبية خاصة التي تعالج المرضى بالمجان، مشددًا على أنَّ قصر العيني يقدم رسالة الطب في مصر مع الحفاظ علي التقاليد الموروثة عبر الأجيال، إضافة إلى الدور التعليمي والبحثي والذي يسهم في تخريج كوادر طبية مميزة لخدمة المرضي محليًا وعربيًا وإقليميًا.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني وأعضاء مجلس الكلية على دور قصر العيني وانجازاته في السنوات الأخيرة، خاصة في القطاع الطبي والذي وضعته إدارة الجامعة علي رأس أولوياتها، حيث أشار الدكتور موسى عبدالجواد رئيس قسم الطفيليات إلى إنجازات الجامعة في مختلف الملفات مقدما الشكر للدكتور الخشت على دعمه الكبير لمستشفيات قصر العيني، وأبدى أعضاء مجلس الكلية ترحابهم بكلمة موسى عبدالجواد.

كما أكّد عدد من أعضاء المجلس، الدور الكبير الذي يبذله به الخشت لحل أي مشكلة تواجه المستشفيات، وتوفير الاستقرار في الجامعة في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.