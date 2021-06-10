جامعة القاهرة: نسعى إلى الانضمام للجيل الرابع من الجامعات

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن جامعات الجيل الأول كانت تستهدف التعليم فقط وإفراز موظفين لسوق العمل المحلي دون الربط بأهداف التنمية، أما الجيل الثاني من الجامعات فقد ربطت التعليم بالبحث العلمي وكشف عن الطبيعة في ضوء التخصصات المختلفة.

وشدد علم الدين، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة مصرية تعدل لوائحها لتتلائم مع التحول إلى نظام التعليم الهجين وتسمح بتطبيقه، حيث عدلت 1109 لائحة للدراسات العليا و58 لائحة و158 برنامجًا للبكالورويس، كما تم تطوير 82 لائحة وبرنامجًا وفقا للمعايير العالمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الجيل الثالث الجيل الثالث يستهدف الجمع بين التعليم، والبحث العلمي، واستغلال المعرفة، وإضافة قيمة للاقتصاد وتدريبات على تخصصات بينية مثل النانو تكنولوجي، فضلًا عن تنمية فكر الطلاب من خلال مقررات التفكير النقدي وريادة الأعمال وإدارة المشروعات.

وتابع: «الحلم القادم هو أن ندخل في طور جامعات الرابع، وهي جامعات مندمجة في النظام العالمي والثورة الصناعية الرابعة، وتقوم على عمليات اقتحام للسوق الدولي والبحث العلمي الدولي بشكل يتفق مع السياقات المحلية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نظرة للمستقبل ثم تطوير شامل للمنظومة التعليمية».

وأشار متحدث جامعة القاهرة، إلى أنه من أهم ما تم بالنسبة إلى أهم بالنسبة لعمليات التطوير، فقد جرى استحداث 307 من البرامج واللوائح الدراسية، والدبلومات المهنية، منها برامج بالتعاون مع جامعات أجنبية وفقا لمتطلبات سوق العمل والمتغيرات الاقتصادية الدولية، وتنوعت ما بين برامج في المرحلة الجامعية الأولى والبكالوريوس والليسانس وبرامج في الدراسات العليا، بواقع 75 برنامج بكالوريوس وليسانس، و150 برنامجًا للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الالكتروني المدمج والنظام الأوروبي.