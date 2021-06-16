حصر الأراضي المتاحة بالقليوبية لإقامة مدارس جديدة ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يُجرى حاليًا حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز شبين القناطر، والذي تطبق به المبادرة، لافتًا إلى وضع معايير لدراسة كل حالة علي حدة في موضوع إدخال مياه الشرب والصرف للأماكن المتناثرة والمتاخمة، كما يتم حصر وتحديد موقف عدد من الأراضي لإقامة مدارس بالقرى ضمن مشروع المبادرة.

جاء ذلك في إطار متابعة تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث عقد المحافظ اجتماعًا بحضور بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبه السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة «حياة كريمة».

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءً على بنود الأعمال لكافة قطاعات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، وكذلك مشروعات مجمعات الخدمات والهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية وقطاع الشباب والرياضة و التضامن الاجتماعي والطرق.

جامعة بنها ترصد احتياجات قرى مبادرة «حياة كريمة» بشبين القناطر

وفي وقت سابق، أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة لقريتي الشوبك وكفر شبين، وذلك لرصد احتياجات القريتين من خلال تطبيق مشروع المبادرة بهما.