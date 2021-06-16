وكيل «صحة دمياط» يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا

تفقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مركز تطعيم كورونا بمدينة دمياط الجديدة، لبحث أي متطلبات لتسهيل العمل بالتنسيق مع المشرف العام على مركز التلقيح بالمديرية، والتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية، للوقاية من فيروس كورونا، بواسطة أخصائي التوعية وفني التثقيف والإرشاد بالمركز.

مسؤول بـ«صحة دمياط»: نسبة إشغال أسرة العزل 50% أو أقل

ونظمت فرق التواصل المجتمعى حملات توعية بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاح في القضاء على الفيروس داخل وخارج الوحدات الصحية بأنحاء مدن وقرى المحافظة كافة، بواسطة فرق التواصل المجتمعي من أخصائي التوعية ومسؤولي الإرشاد والتثقيف الصحي بالمديرية والإدارات الصحية.

«صحة دمياط» تواصل تطعيم العاملين بالتعليم بلقاح كورونا

وعقد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا مع مديري مراكز لقاحات كورونا، عبر الفيديو كونفرانس، وحرص على التنبيه على اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح 3 مراكز جديدة، مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين، والعمل على تنظيم العمل على مدار اليوم.

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل المخصصة لمرضى كورونا بمستشفى الزرقا

ومن المقرر أن يعقد الدكتور السيد عبدالجواد، اجتماع آخر مع مديري المستشفيات، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الوضع الحالي للمستشفيات، ومناقشة آليات تنفيذ قرار وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى كورونا.

وفي وقت سابق، أشار «عبدالجواد» إلى أهمية التوسع في برنامج الزمالة المصرية، وتوفير الكوادر البشرية للمستشفيات، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم العمل داخل المستشفيات، مع انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

اقرأ أيضا:-

صحة دمياط: لم نسجل أي إصابة بالفطر الأسود

مسؤول بـ«صحة دمياط»: لم نرصد إصابات بالفطر الأسود