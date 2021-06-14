خطوات التقديم على لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية: 10 إجراءات

طمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا، وقالت إنه جارِ التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، للتقليل من تكدس المواطنين وللحد من انتشار العدوى وتخصيص ممرات للمواطنين للحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

وخلال هذه الفترة، يبحث عدد من المواطنين عن خطوات التقديم على لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يجوز أن يأخذ المواطن جرعة واحدة من لقاح كورونا فقط ولا يأخذ الجرعة الثانية، كما لا يجوز أن يتلقى اللقاح في مركز والجرعة الثانية في مركز آخر، وأشارت إلى أهمية عدم أخذ أي مضادات حيوية لتسكين آلام موضع التطعيم.

وترصد السطور التالية، خطوات التقديم على لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية.

خطوات التقديم على لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية

1- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا على الموقع التابع لوزارة الصحة من خلال الضغط هنا.

2- إدخال الاسم الرباعي.

3- إدخال السن والتاريخ المرضي.

4- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

5- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

6- تدوين الكود في الخانة المحددة.

7- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

8- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

9- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

10- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

رابط التقديم على لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية

يمكن للراغب فى الحصول على لقاح كورنا من وزارة الصحة، زيارة رابط التقديم على لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن لقاح أسترازينيكا من اللقاحات الفعالة والآمنة، والتخوفات والقلق من بعض المواطنين بشأن اللقاحات، وقالت الوزارة «نتفهم قلق وخوف المواطنين ولكن صحة المواطن في المقام الأول لدينا وجميع اللقاحات تم تحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية واعتمادها للاستخدام بشكل طارئ».