هيئة نظافة القاهرة: نرفع 18 ألف طن قمامة يوميا (فيديو)

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، إنَّ المحافظة تعمل على إزالة أطنان القمامة من كل مرافقها، موضحًا أنَّه «لكي نسيطر على هذا الملف، كان لابد من أن تعمل الشؤون الفنية بشكل جيد، حتى تتوفر لدينا المعدات التي تمكننا من تحميل المخلفات ثم التخلص الآمن منها في عدة أماكن منها مصانع تدوير المخلفات».

وأضاف «الشرشابي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «هنوصل إنَّ كل كيس زبالة قدام كل شقة هيترفع على مستوى مناطق القاهرة الأربعة، ونرفع 18 ألف طن من القمامة يوميًا، ونعمل في الهيئة على التطور وتنظيم العمل والأداء، واستحدثنا أفكار كثيرة وندرب العمالة لدينا من أجل أداء مهامهم بأفضل صورة وذلك بمعدات بسيطة».

وتابع رئيس هيئة النظافة بالقاهرة: «تعاقدنا مع شركتين مصريتين لتنظيف المنطقتين الشرقية والغربية، أما الهيئة المركزية فإنها ستكون مسؤولة عن نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية، وهناك تعاون بين كل الأطراف، وقريبا المواطن سيشعر أن هناك اختلاف تام في ملف النظافة سواء التخلص من المخلفات أو نظافة الشوارع».

وحول تطوير ميدان العباسية، قال رئيس هيئة النظافة بالقاهرة: «نحاول استبدال المقشة بمكنسة لسحب القمامة، حتى نساير التطور ونستطيع التعامل مع سلوك المواطنين بشكل حضاري وأدمي، كما أن هناك 2 مليون سيارة تجوب شوارع القاهرة، وقريبا جدا سيحمل كل العاملين لدينا بمختلف محاول القاهرة المكنسة بدلًا من المقشة».

بدوره، قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إنَّ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد نظمت عملية تمويل المنظومة من خلال عدة مصادر، منها عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، كما يتمّ توفير نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، وتعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف على النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.

وتابع «محجوب» في تصريحات لـ«الوطن»: «جاء ذلك بخلاف مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة والنسبة المضافة لفاتورة الكهرباء، والتي سيتمّ حسابها تبعًا لشرائح استهلاك الكهرباء بقيمة من 2 إلى 40 جنيهًا فيما يخص الاستهلاك المنزلي».