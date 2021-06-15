«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن إنجازات 7 سنوات مع المصريين بالخارج

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من ويقدمه حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إنجازات الدولة في 7 سنوات مع المصريين بالخارج».

وأولت الدولة المصرية اهتماما غير مسبوق بالمصريين في الخارج إيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم في خطة التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.

كما أطلقت الدولة عدة مبادرات للتواصل مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج، حيث جرى تنظيم عدد من الزيارات لهم لاطلاعهم على جهود الدولة المصرية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كذلك على مختلف التحديات التي تواجهها وتمس أمنها القومي.

أيضا، أطلقت المصرية مبادرتي «نورت بلدك» و«بداية ديجيتال» لدمج المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا بتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم لسوق العمل.

وكانت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وسيلة للتواصل مع الجاليات المصرية، والتي تهدف إلى تعليم أطفال مصر بالخارج لغتهم الأم وتعريفهم بالقيم والثقافة المصرية.

ولم يكن المصريون في الخارج بعيدا عن أحوال مصر، فبادروا للتفاعل مع مبادرات الدولة المصرية المختلفة، حيث شاركوا بكثافة في مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل المساهمة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجا للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.