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ملك المغرب يهنئ بينيت بانتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل

كتب:

محمد علي حسن
12:55 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
ملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت

ملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت

هنأ ملك المغرب، محمد السادس، نفتالي بينيت، على انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة أهدافها في خدمة السلام في الشرق الأوسط.

وقال العاهل المغربي في برقية بعث بها إلى بينيت: «أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام».

وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر كانون الأول الماضي بوساطة أمريكية.

 

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