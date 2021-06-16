الكشف على 1760 مواطن بقافلة طبية في قرية منشأة الدهب القبلية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا كافة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية منشأة الدهب القبلية، بمركز المنيا، خلال يومي 14 و15 يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1760 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات؛ إذ أجريت 358 حالة جراحة و460 أطفال، و229 باطنة، و120 قلب، و102 نساء، و51 تنظيم أسرة، و87 أسنان، و222 جلدية، و131 أنف وأذن، إلى جانب عمل 126 تحليل مختلف، و22 حالة موجات صوتية، و8 رسم قلب، و8 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ143 مترددا.

وأضاف «خليفة»: «وتم خلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ89 مترددا، كما استخدمت 9 عيادات متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات».