محافظة المنيا تعلن عن فرص عمل.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها إلى التعاقد مع 2 من الكوادر البشرية للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، وتستعرض «الوطن» جميع الشروط والمستندات المطلوب تقديمها لشغل تلك الوظائف.

تضمنت الشروط التي أعلنتها المحافظة:

- أن يكون المتقدم للعمل في تخصص استخدام نظم المعلومات الجغرافية، حاصل علي بكالوريس هندسة مدني "مساحة"، ليسانس آداب قسم جغرافيا، تخطيط عمراني.

- أن يكون المتقدم للعمل في تخصص تكنولوجيا المعلومات والشبكات، حاصل علي مؤهل عالي مناسب وذو خبرة ودراسة كافية في إدارة خوادم نظم المعلومات الجغرافية، وخبرة عملية في إدارة خوادم التطبيقات، وخبرة في تعريف الشبكات وخصائصها.

- ألا يكون المتقدم صدر عليه حكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم بتلك الوظائف:

صورة بطاقة الرقم القومي "سارية"

صورة المؤهل الدراسي.

صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

صورة شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية "الفيش".

شهادات خبرة ودورات تدريبية حاصل عليها المتقدم في التخصصات المطلوبة.

وأعلنت محافظة المنيا أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق بتلك الوظائف بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية داخل ديوان عام محافظة المنيا ابتداءً من يوم الأحد المقبل 20 يونيو، وحتي يوم 24 من نفس الشهر.