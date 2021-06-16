خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين

الاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين أمر يشغل بال البعض، لمعرفة حجم الحصة التموينية التي سيحصلون عليها، وهو ما توضحه «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

وفقًا لموقع تموين دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يمكن التعرف على خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد في البطاقة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة «دعم مصر» ثم اختيار استعلامات مكاتب التموين من الشريط العلوي.

- الدخول على الخدمة وكتابة الاسم وكلمة المرور وتحديد نوع الاستعلام.

- الضغط على استعلام وتظهر صفحة أخرى لإدخال رقم البطاقة.

- يتم إظهار البيانات الخاصة بالبطاقة وعدد الأفراد المسجلين بها.

- يستطيع الأفراد بعد إجراء أي من التعديلات على بطاقة التموين مثل حذف فرد أو إضافة أحد الأبناء، التحقق من عدد الأفراد عن طريق وضع البطاقة في ماكينات صرف التموين لدى منافذ صرف السلع التموينية أو ماكينة صرف الخبز في الأفران، وسيظهر لك عدد الأفراد المسجلين في الوقت الحالي على البطاقة.

كيفية استخراج بطاقات جديدة عبر بوابة مصر الرقمية

وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يمكن استخراج بطاقات بطاقة تموينية جديدة من خلال الآتي:

1- في البداية يتوجب على المواطن طالب الخدمة التوجه لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق بها صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة وصور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين والمستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

2- بعد الفحص يتم إرسال مكتب التموين النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

3- بعد طبع الشركة المنفذة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة والمستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

6- يتجه المواطن لمركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة، وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية وإثبات الشخصية للمستلم، لصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.