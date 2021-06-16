تساؤل برلماني حول اعتماد لقاح سينوفاك ومصنع فاكسيرا من «الصحة العالمية»

تقدمت النائبة ايناس عبدالحليم، بسؤال إلى هالة زايد وزيرة الصحة بشأن مدى اعتماد لقاح فيروس كورونا «سينوفاك» من منظمة الصحة العالمية، وهل أصبح معتمدًا من منظمة الصحة العالمية، وهو اللقاح المزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة «فاكسيرا» المصرية؟

وأكّدت النائبة، أنَّ هناك جهود مصرية خالصة تقوم بها الحكومة بشأن حماية المواطنين من فيرس كورونا، انتها باعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار «السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك».

وتابعت: «هذا يعني أن لقاح سينوفاك الصيني انضم إلى باقة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين للتطعيم مجانا، ضمن خطة الدولة للقضاء على الوباء، فهو لقاح جديد وفعال هو لقاح صيني تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية، وستصنع مصر 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في السنة الأولى للشراكة بين فاكسيرا وسينوفاك».

وأكملت عضو مجلس النواب، أنَّ «الصين وردت 1400 لتر مركزات كمواد خام لتصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليًا، ولأثبت لقاح سينوفاك فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، كما استقبلت مصر 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ويتمّ تحليلها بمعامل هيئة الدواء، وذلك في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين».

كما أن وزارة الصحة قد أعلنت أنَّه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات «سينوفاك» في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية.

وتساءلت عضو مجلس النواب: «هل تم اعتماد لقاح سينوفاك، من منظمة الصحة العالمية؟ وهل تم اعتماد مصنع فاكسيرا من منظمة الصحة العالمية كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا؟».