«السجيني» يشيد بجهود التطوير والتنمية في محافظة بورسعيد

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن زيارات اللجنة هي مثابة تقصي ميداني بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك أثناء لقاء وفد اللجنة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بداية الجولة الميدانية لها في المحافظة.

خلال الجولة أشاد السجيني، بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة المستويات، لا سيما فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكافة أنواعه، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس السيسي، أوجدت حالة غير مسبوقة في القطر المصري، من مشروعات قومية بكل مكان في جميع القطاعات.

فيما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «نحن في اللجنة حريصون كل الحرص لمتابعة العمل على أرض الواقع، فعلاقة مجلس النواب رشيدة بالجهاز التنفيذي وهي فلسفة العمل، حيث لا نتصيد الأخطاء وإنما نسعى من خلال الزيارات الميدانية إلى التوجيه في حال وجود أية ملاحظات».

ووجه الحسيني، التحية لمحافظة بورسعيد على الجهود التنموية التي تتم، مشيدًا بما ذكره المحافظ عادل الغضبان، بشأن الاستعانة بموازنات بعض القطاعات التي لم تستخدمها في تمويل قطاعات أخرى.

وشارك في الزيارة، محمد وفيق وكيل اللجنة، وعمرو درويش أمين السر، والنواب، أمل زكريا، وإيمان الألفي، ومحمود البرعي، ومحسن أبو سمنة، وأسامة الأشموني، ومحمد عبد السلام، كما شارك في الزيارة أيضا اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، ونواب محافظة بورسعيد من مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد الوفد البرلماني، المرحلة التجريبية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وحدة التحول الرقمي، مركز معلومات شبكات المرافق ، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية.