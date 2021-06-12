رئيس مجلس النواب: نأمل أن نرى إفريقيا الموحدة قريبا

قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه يأمل أن يرى إفريقيا الموحدة بلغة قانونية قضائية مشتركة وليدة التفاهم العميق بين شعوب القارة.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، بأحد الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية.

وقال جبالي خلال جلسة اليوم، بصفته الرئيس السابق للمحكم الدستورية، يجب أن نعمل على نسج واقع حضاري إفريقي مزهر.

ووجه الشكر للدولة المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يقدمه لدول القارة الإفريقية وما دشناه من منصة رقمية هو جزء يسير مما تقدمه الدولة للقارة الإفريقية.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء.