تأجيل دعوى مطالبة تامر أمين بتعويض 10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ30 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل دعوى الإعلامي تامر أمين ضد الصحفي عبد الناصر زيدان، والذي يطالب فيها بالحصول على تعويض عشرة ملايين جنيه من زيدان، إلى يوم 30 يونيو الجاري.

وطلب دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان، تأجيل القضية للادعاء الفرعي لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب تامر أمين.

وطالب المحامي هيثم عباس، وكيل الإعلامي تامر أمين، الحصول على مستندات من المجلس الأعلى للإعلام عن المبالغ التي جرى خصمها من تامر أمين، والجزاءات التى تم توقيعها عليه بشأن حديثه في الحلقة التي تحدث فيها عن الصعايدة، وتعرض على إثرها لهجوم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد طالب الإعلامي تامر أمين في دعواه تعويض مادي قيمته 10 ملايين جنيه من قبل «زيدان»، لاتهامه الأخير بسبه وقذفه عبر مقطع فيديو منشور على موقع «يوتيوب»، وانتهاك حرمة والده المتوفى، والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.