بزعم محاولتها دهس جنود إسرائليين.. استشهاد دكتورة فلسطينية «فيديو»

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على سيدة فلسطينية 29 عامًا قرب حاجز حزما شمال شرق مدينة القدس بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن، حيث أعلنت مواقع عبرية خبر استشهادها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد الدكتورة مي يوسف عفانة، من سكان بلدة أبو ديس.

وأفاد موقع «واللا خدشوت» الإسرائيلي، بأن جنديًا أصيب بجروح طفيفة خلال محاولة الدهس، وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإن فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين قرب الحاجز، «قبل أن تخرج من مركبتها وتحاول طعنهم، إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهها».