عاجل.. استشهاد فلسطينية وإصابة 30 آخرين في سلسلة غارات على غزة

استشهدت فلسطينية تبلغ من العمر (32 عاما)، وأصيب نحو 30 آخرين اليوم، غالبيتهم أطفال، في غارات عنيفة شنّتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت «وفا» نقلا عن مصادر طبية بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، باستشهاد المواطنة هدى الخزندار، وإصابة 6 آخرين، بينهم 3 أطفال، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الخوالدة في منطقة السطر الغربي في المدينة.

وأُصيب بينهم 4 أطفال، في قصف صاروخي لمنزل يعود لعائلة إسليم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء، حيث وصفت حالة طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام بالخطيرة، بعدما تعرضت لبتر في القدم، بشظية الصاروخ.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة المشتل شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق دمار في المنازل المجاورة، إضافة إلى قصف الشارع الرئيسي في منطقة الصفطاوي شمال المدينة، بعدد من الصواريخ، ما أدى لإحداث حفر عميقة، ودمار كبير في المنازل، والمحلات التجارية، وممتلكات المواطنين في المكان.

واستهدفت طائرات الاحتلال عددا من الشوارع والأراضي زراعية على مدخل شارع الدعوة في مخيم النصيرات، إضافة لاستهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وألحقت دمارا مهولا في المكان.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب منازل المواطنين والأراضي الزراعية في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية من القطاع، ما تسبب في إلحاق دمار كبير في ممتلكات المواطنين، وتخريب الأراضي الزراعية.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء فلسطين قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي 229 شهيدا، بينهم 65 طفلا، و38 سيدة، وإصابة 1620، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية إلى 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، فيما استشهد شاب في القدس المحتلة، وأصيب 1108 آخرين، واستشهد شابان في اللد وأم الفحم.

ومنذ 13 إبريل المنصرم، تفجّرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية، لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهلنا في حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.