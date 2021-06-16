إحلال وتجديد مجمع مستشفيات الحميات بـ144 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد مجمع مستشفيات الحميات ومباني الفيروسات والعيادات الخارجية، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 144.5 مليون جنيه.

ويتكون مجمع المستشفيات من 3 مبانٍ على مساحة 1900 م2، كل منها تحتوي على 5 أدوار، وتضم 102 سرير، ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، إضافة إلى المعامل والأشعة، فضلاً عن 5 عيادات خارجية متنوعة الأقسام الطبية، وكذلك خزان أرضي بسعة 450 م3 لتوفير مياه الشرب لهذه المباني الخدمية بشكل مستمر، وأيضاً الموالدات الكهربائية الملائمة.

وأكد «عطية»، أن مشروع مجمع المستشفيات يسير العمل به بمعدلات طبيعية، وذلك بنسب تنفيذ 60% لمبني مستشفى الحميات، و80% بكل من مبني الفيروسات والعيادات الخارجية، لافتاً إلى أن المشروع يأتى ضمن 11 مستشفى، و112 وحدة صحية.

كما تفقد محافظ أسوان مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي خلف مستشفى الحميات بتكلفة 85 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 75%، حيث يقام المركز على مساحة 1100 م2، ويتكون من طابقين، ويضم 40 ماكينة غسيل كلوي، وغرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية.

ووجه «عطية» بالتنسيق العرضى بين كافة الجهات المختصة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له بنهاية أغسطس المقبل.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية توحيد واجهات وألوان المباني والمداخل واللافتات الإرشادية والأرضيات ودهانات الحوائط لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب، لافتاً إلي أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات «تحيا مصر» بإجمالى 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه.