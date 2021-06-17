دعم مستشفى سمالوط لليوم الواحد بوحدة قسطرة القلب

أعلن محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط ومطاي، شمال محافظة المنيا، أن وزارة الصحة وافقت على طلبه بإنشاء وحدة قسطرة للقلب بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة سمالوط، كما وجهت الوزارة بتوفير الأجهزة والاحتياجات اللازمة لإنشاء القسم.

وأوضح «العمدة» أنه تقدم بطلب إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، نظراً للحاجة الماسة إلى هذه الوحدة لخدمة الأهالي، منوهاً أن مركز سمالوط يُعد من أكبر مراكز محافظة المنيا في تعداد السكان، وأغلب العمليات الجراحية التي تحتاج للقسطرة بالقلب يتم تحويلها إلى مستشفى القلب والصدر بالمنيا وهي المستشفى الوحيد الذي تتوفر فيه وحدة قسطرة على مستوى مراكز المحافظة بأكملها، وهو ما يسبب ضغط كبير عليها وقائمة انتظار المرضى كبيرة.

من جهة أخرى، نظم مكتب الصحة قافلة طبية بقرية «منشأة الذهب» القبلية بمركز المنيا، وأجرت فحوصات طبية لـ1760 حالة، كما وزعت الأدوية على المرضى، وقدمت لهم الفحوصات المجانية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق الفريق الطبي بالمكتب، أن الفريق يضم العديد من التخصصات، مثل 358 حالة جراحة، و460 حالة أطفال، و229 حالة باطنة، و120 حالة قلب، و102 حالة نساء، و51 حالة تنظيم الأسرة، و87 حالة أسنان، و222 حالة جلدية، و131 حالة أنف وأذن، و126 تحاليل مختلفة، و22 أشعة موجات صوتية، و8 مخططات قلب، و8 أشعة سينية، و143 حالة ضغط دم وتردد سكر الدم تم عشوائياً، وتم فحص 8 حالات في عيادة الأسنان وخلع الأسنان، وتم تحويل 30 حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.