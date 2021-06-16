قانون تنظيم إدارة المخلفات: غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة عدم سداد رسوم النظافة

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة على من لم يقم بسداد رسوم النظافة بعد 15 يوما من إنذاره، وحدد القانون العقوبة بالغرامة التي تبدأ بألف جنيه على أن تحكم المحكمة بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وألا تتجاوز الغرامة 10 آلاف جنيه.

قيمة رسوم النظافة

ونصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشأت الرياضية، وما يماثلها منشآتمات أو أنشطة.

فيما تعفى من تلك الرسوم طبقا للقانون دور العبادة، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

عقوبات رسوم النظافة

ونصت المادة 86 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون خلال 15 يوما من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.