لليوم الثاني على التوالي..البورصة تواصل التراجع مع عمليات «بيع أجنبية»

اختتمت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجعات جماعية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً بأكثر من 0.10%، مع عمليات بيع أجنبيه، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على تراجع عند مستوى 9880.49 نقطة بخسائر 0.11% نقطة، ليظل يتداول دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.3%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2236.45 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.11%، لينهي التعاملات عند مستوى 3163.01 نقطة.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.96%، مغلقا الجلسة عند 2120.59 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 5.83 مليار جنيه، من خلال التداول على 440.26 مليون سهم، من خلال تنفيذ 45.994 ألف صفقة.

وتم التداول على 191 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 55 سهما، فيما انخفض 102 سهما، واستقر 34 سهما دون تغيير، وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم «رواد السياحة - رواد» على رأس الارتفاعات بنسبة 16.54% ليبلغ مستوى 32.41 جنيه، تلاه سهم «حديد عز» بنسبة 12% عند سعر 11.75 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية» مرتفعا بنحو 9.62%، بالغا مستوى 365.46 جنيه.

وجاء سهم «بلتون المالية القابضة» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.5% ليتراجع عند سعر 3.14 جنيه، تلاه سهم «أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية» بنسبة 6.76% عند مستوى 0.331 جنيه، وحل ثالثا سهم «المصرية لخدمات النقل ايجيترانس» بنسبة 6.65% متراجعا عند مستوى 12.64 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، فقد اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 114.43 مليون جنيه للعرب و997.23 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 194.22مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 631.992 مليار جنيه بمكاسب 692 مليون جنيه.