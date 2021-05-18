تعرف على استفسارات المصريين في الخارج للاستثمار في البورصة المصرية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، رغبة وحرص المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم في مصر، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي نظمته وزارة الهجرة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلي 55 كيانًا بالخارج، ولذا جاء الحرص على استعراض التعاون مع البورصة المصرية والشركات العاملة في المجال لتقديم معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها.

وأضافت «مكرم» أن التعاون مع البورصة المصرية ووزارة الهجرة سوف يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج، وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم، ونرصد من خلال النقاط التالية أهم استفسارات المصريين حول الاستثمار في البورصة المصرية:

- كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

- حجم سوق المال المصري والتداول الإلكتروني.

- كيفية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال.

- القضاء علي أي مخاوف من الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

- أساسيات الاستثمار بالبورصة المصرية، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري.

- خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية.

- التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

- كيفية إجراءات فتح الحسابات والأكواد للمصريين في الخارج وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار.

- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية.

- تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.