الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2021

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2021، وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نسبة النجاح 83.31%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونجح من الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني 135267 طالبا وطالبة، حيث عقدت الامتحانات ورقيا في لجان مراقبة جيداً، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية ومنع التجمعات وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2021

وكشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، عن أنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2021 يمكن الحصول عليها من خلال الرابط هذا الرابط https://www.giza-edu.com/، وجرى عقد الامتحانات وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأضاف «الجيار» في بيان له، أنّ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية 292 طالبا وطالبة، موضحا أنّ إدارة الوراق وإدارة جنوب والشيخ زايد وإدارة أكتوبر وإدارة العمرانية تصدرت أعلى نسب النجاح.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنّ محافظ الجيزة اعتمد نتيجة امتحانات الفص الدراسي الثاني لطلاب ضعاف السمع والصم بنسبة نجاح بلغت 96.67%، إضافة إلى نتيجة امتحانات المكفوفين والتي بلغت نسبة نجاحها 100%، إضافة إلى إعتماد نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 85.23%.

يذكر أنّ تنسيق المرحلة الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 يتم من خلال الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بصفة مستمرة للوقوف على سير الامتحانات.