جامعة مطروح.. استمرار الامتحانات في 11 كلية الأسبوع المقبل

تستمر، امتحانات جامعة مطروح، الأسبوع المقبل، في مختلف الكليات، ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، وتجرى الامتحانات في 11 كلية، وسط حالة من الانضباط والهدوء، وذك في أسبوعها الثاني.

يأتي ذلك ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث اطمأن الدكتور مصطفى النجار رئيس رئيس جامعة مطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشرفة على الامتحانات على انتظام العمل بكافة اللجان، اليوم، مشيدًا بدور عمداء الكليات في تحقيق الانضباط والانتظام خلال سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة مطروح

نبه رئيس جامعة مطروح جميع رؤساء اللجان وأساتذة الكليات بضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعدم التزاحم خلال الدخول والخروج من اللجان، وتطهير دورات المياه، وتوفير المطهرات بها، وتوفير الكواشف الحرارية، لقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، وعدم وجود تجمعات داخل الكليات سواء قبل أو بعد أداء الامتحانات، والتهوية الجيدة للجان الامتحانية، للحفاظ على سلامة جميع القائمين على العملية الامتحانية.

رئيس جامعة مطروح.. إعلان نتائج الكليات فور الانتهاء من التصحيح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 في الجامعة، فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، في جميع الكليات، وأن التصحيح يسير بشكل يومي، مادة بمادة من خلال أساتذة الكليات.

وأضاف أنه سيتم إعلان النتائج في كل كلية ومن خلال الصفحة الرسمية لجامعة مطروح، موضحا أن سير الامتحانات يتم بشكل جيد منذ بدايتها، وحتى الآن.