10 جرائم تعرض صاحبها للحبس والغرامة بسبب الهاتف المحمول

شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تحرش فتاة بمطار القاهرة على يد موظف قرر التقاط عددا من الصور لها خلسة من الخلف دون علمها، وحين اكتشفت جريمته قررت تحرير محضرا ضده، وبالفعل لاقى بلاغها استجابة سريعة؛ إذ ألقي القبض على المتهم ورفده من وظيفته، كانت هذه إحدى جرائم التي تنفذ بالهاتف المحمول، وتقع عليها عقوبة قانونية تصل للحبس والغرامة.

وتقدم «الوطن» 10 أشكال للجرائم التي يتركبها الأشخاص بالهاتف المحمول ويعاقب عليها القانون كالتالي:

1- تصوير شخص بدون إذنه بهاتفك المحمول يعرضك للحبس والغرامة.

2- تصوير المنشآت العسكرية والعامة المحظور يعرضك للحبس والغرامة.

3- تصوير فيلم يعرض حصريا داخل دار السينما «فيديو» من هاتفك المحمول يعد سطو على الملكية الفكرية.

4- تصوير مقاطع فيديو بهاتفك تروج من خلالها لأفكار متطرفة أو بيع سلع مجرمة قانونًا.

5- التصوير داخل أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية يعرض الشخص للحبس والغرامة.

6- تصوير المحاكمات بهاتفك دون تصريح من رئيس المحكمة يعرضك للحبس والغرامة.

7- تصوير وقائع في الشارع بدون تصريح من وزارة الداخلية يعرضك للحبس والغرامة.

8- الاتصال بأرقام الطوارئ سواء «نجده، مطافئ، إسعاف»، والإبلاغ عن وقائع وهمية، تعرضك للمحاكمة بتهمة إزعاج السلطات.

9- رسائل سب وقذف من هاتفك المحمول لشخص آخر، تعرضك للمسائلة القانونية.

10- تصوير أوراق الأسئلة داخل لجان الامتحانات وتسريبها لخارج اللجنة.