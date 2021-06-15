تفاصيل واقعة متحرش المطار.. صور راكبة وجار التحقيق معه

كشفت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم إيقاف العامل المعروف باسم متحرش المطار، الذي قام بتصوير إحدى الراكبات القادمة من بيروت للقاهرة من الخلف، مؤكدة أنه تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من كافة التحقيقات بواسطة الجهات المعنية بذلك.

مطار القاهرة يوقف الموظف المعروف بمتحرش المطار

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الإثنين الموافق 14 يونيو الجاري يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

بعد واقعة متحرش المطار.. ميناء القاهرة الجوي: حريصون على سلامة وأمان الركاب

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.

الراكبة: أصحابي شافوه هو وبيصورني وطلبنا منه يمسح الصور

وفي سياق متصل، قالت الراكبة صاحبة الواقعة، إنها أثناء عودتها من بيروت إلى مصر، ووقوفها في الطابور لاستلام الشنط، فوجئت بشخص ما والمعروف باسم متحرش المطار، يقوم بتصويرها من الخلف، موضحة أن أصحابها لاحظوا ذلك، وطلبوا من هذا الشخص مشاهدة الصور.

وأضافت في ڤيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم استدعاء الأمن بعد الواقعة مباشرة للتحقيق في الواقعة وإلزام العامل بإزالة الصور التي التقطها.

وكشف مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أنه في حالة التأكد من حدوث الواقعة سيتم استبعاد العامل نهائياً، مؤكداً أن الشركة حريصة على سير العمل بطريقة جيدة دون أي معوقات للركاب.