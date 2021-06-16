«نجيب محفوظ وبونين».. مائدة مستديرة في عام التبادل الثقافي المصري الروسي

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة صبري سعيد، مائدة مستديرة بعنوان «نجيب محفوظ وبونين» الحاصلان على جائزة نوبل في الآداب؛ في السابعة والنصف مساء اليوم، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك، في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، احتفالا باختيار عام 2020/ 2021، عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي.

وتستهل الأمسية، بافتتاح معرض فني حول الموضوع ببهو المجلس، بعدها تبدأ المائدة المستديرة على النحو التالي:

7:30- 7:45 افتتاح المعرض، ويفتتحه الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وHE Ambassador Georgy Borisenko السفير الروسي

7:45- 9:30 مائدة مستديرة يتحدث فيها كل من: Dr. Olga Yarilova نائب وزير الثقافة في الاتحاد الروسي، والدكتور مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد السابق لكلية الألسن، Mr. Maxim Rubin - مستشار السفارة الروسية في مصر، والدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، ومقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، Dr. Vadim Polonskiy - مدير معهد ماكسيم جوركي للأدب العالمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

بالإضافة إلى الدكتورة مي أمين، مدرس مساعد بقسم اللغة الروسية بكلية الالسن، Dr Vadim Duda، مدير مكتبة الدولة الروسية- Dr Nina Uspenskaya - دكتوراه معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (جامعة مجيمو) - متخصص في الأدب المصري- Dr Marina Sivokho - دكتوراه الكلية الحربية للوجستيات - متخصص في الأدب المصري.

ويدير اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالدخول بدون الكمامة.