«نجيب محفوظ وبونين».. مائدة مستديرة في عام التبادل الثقافي المصري الروسي
كتب:
إلهام زيدان
05:49 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
الأديب نجيب محفوظ
ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة صبري سعيد، مائدة مستديرة بعنوان «نجيب محفوظ وبونين» الحاصلان على جائزة نوبل في الآداب؛ في السابعة والنصف مساء اليوم، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
يأتي ذلك، في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، احتفالا باختيار عام 2020/ 2021، عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي.
وتستهل الأمسية، بافتتاح معرض فني حول الموضوع ببهو المجلس، بعدها تبدأ المائدة المستديرة على النحو التالي:
7:30- 7:45 افتتاح المعرض، ويفتتحه الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وHE Ambassador Georgy Borisenko السفير الروسي
7:45- 9:30 مائدة مستديرة يتحدث فيها كل من: Dr. Olga Yarilova نائب وزير الثقافة في الاتحاد الروسي، والدكتور مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد السابق لكلية الألسن، Mr. Maxim Rubin - مستشار السفارة الروسية في مصر، والدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، ومقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، Dr. Vadim Polonskiy - مدير معهد ماكسيم جوركي للأدب العالمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
بالإضافة إلى الدكتورة مي أمين، مدرس مساعد بقسم اللغة الروسية بكلية الالسن، Dr Vadim Duda، مدير مكتبة الدولة الروسية- Dr Nina Uspenskaya - دكتوراه معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (جامعة مجيمو) - متخصص في الأدب المصري- Dr Marina Sivokho - دكتوراه الكلية الحربية للوجستيات - متخصص في الأدب المصري.
ويدير اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالدخول بدون الكمامة.