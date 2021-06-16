«مازيراتي» تكشف عن «جران توريزمو» أول سيارة كهربائية من الشركة

خرج النموذج الأولي لسيارة «جران توريزمو الجديدة» من مازيراتي من Maserati Innovation Lab حيث جرى تصوير السيارة في شوارع مدينة مودينا، كونها أولى السيارات الكهربائية بالكامل التي تُنتجها مازيراتي.

وقبل إطلاق هذا الطراز الجديد، ستشهد النماذج الأولية منه مرحلة من الاختبارات المكثفة على الطرقات وفي حلبة السباقات وفي ظلّ ظروف استخدام مختلفة من أجل الحصول على مجموعة من البيانات الضرورية لإعداد النسخة النهائية منها.

نبذة عن «مازيراتي»

تُنتج مازيراتي مجموعة متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي والشهرة الواسعة.

وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، لطالما شكلت بحد ذاتها معيارًا عالميًا للجودة في قطاع السيارات.

وتحظى «مازيراتي» بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة.

وتتاح السيارات حاليًا في أكثر من 70 سوقًا مختلفة حول العالم، وتتجلى هذه العراقة في سيارات «كواتروبورتيه» الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية «جيبلي»، و «ليڤانتي» أول سيارة كهربائية رياضية هجينة متعددة الاستخدامات من مازيراتي؛ وتم تصنيع جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز.

ويتوفر طرازا «جيبلي وليڤانتي» حاليًا بنسخة هايبرد هجينة ليكونا أول النماذج الكهربائية من سيارات مازيراتي.

وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ 4 أسطوانات، ومحركات الديزل ذات الـ 6 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي.

وتم تعزيز مجموعة Trofeo، والتي تضم سيارات جيبلي وكواتروبورتيه وليڤانتي، بمحرّك V8 بثماني أسطوانات وقوة 580 حصان، بما يجسّد الأداء الرفيع المتأصل في هوية علامة مازيراتي.

وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الرياضية الفائقة، والتي تعمل بمحرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية.

وتُنتج سيارات مازيراتي الرائدة ضمن ثلاث منشآت مختلفة؛ وتُصنع سيارات «جيبلي وكواتروبورتيه» ضمن منشأة أفوكاتو جيوفاني أجنيلي في مدينة غرولياسكو (بمقاطعة تورينو)، وسيارات ليڤانتي في مصنع ميرافيوري في تورينو.

بينما تُصنع سيارة MC20 الرياضية الفائقة في مدينة مودينا ضمن منشأة فيال سيرو مينوتي التاريخية.