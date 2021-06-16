8 تهم تواجه مصور فيديو «السمسار والطفل» داخل قطار القاهرة - أسوان

أثار إعلان محامي المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار القاهرة ـ أسوان، نيته مقاضاة مصور مقطع الفيديو لموكله قانونيًا، بدعوى وضعه وصف غير صحيح لم يظهر في المقطع المصور، تسبب في تشويه سمعة موكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حالة من الجدل بعد أن وضع المصور في قفص الاتهام.

تهم تصل للسجن 3 سنوات

لكن ما هي التهم التي توجه إلى مصور المقطع المتداول، وما هي العقوبة القانونية على ذلك والتي تصل إلى السجن 3 سنوات، إضافة إلى التعويض المادي الذي يحق للمتهم المطالبة به فور حصوله على البراءة وفق رأي د. أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية.

8 تهم رئيسية

وقال مهران لـ«الوطن»: «مصور الفيديو يواجه 8 تهم وهي، التشهير، إساءة السمعة، نشر أخبار كاذبة، انتهاك خصوصية، حرمة حياة خاصة، تصوير بدون إذن، نشر بدون إذن، إثارة البلبة وتهيج الرأي العام، الإساءة لسمعة العائلات والأفراد».

تعويض مادي

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن كل هذه التهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا ولا يمكن تجزئتها لافتا إلى أنها جنحة تتراوح عقوبتها وفقًا للقانون من الحبس 24 ساعة حتى 3 سنوات كما يحق للمتضرر أن يقيم دعوى تعويض مدني أمام المحكمة يطالب فيه بتعويض مادي من مصور المقطع المتداول عن الأضرار المادية والنفسية.

وانتشر فيديو لطفل مع شخص تبين أنه من سوهاج ويعمل سمسار عقارات، وعلق عليه مصوره أنه فعل فاضح في القطار مما تسبب في ثورة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضده حتى تم القبض عليه.

وقررت نيابة سوهاج حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح بقطار القاهرة ـ أسوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث نفى المتهم أمام النيابة العامة التهم التي وجهت إليه قائلًا: «الطفل كان بينام ويقوم على رجلي، ومكنش فيه أي فعل فاضح، والأموال التي دفعتها للطفل كانت على سبيل العطاء والزكاة».

وانفرد «الوطن» بنشر أول حوار مع أسرة المتهم بارتكاب الفعل الفاضح داخل قطار القاهرة ـ أسوان، حيث تبين أنه متزوج من اثنتين ولديه 8 أبناء أكبرهم في نهاية العشرينات و3 فتيات متزوجات.