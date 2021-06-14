أشهر جرائم التحرش في وسائل النقل في مصر.. آخرها قطار القاهرة ـ أسوان

أعادت واقعة قيام رجل بفعل فاضح داخل قطار القاهرة ـ سوهاج، حوادث التحرش داخل وسائل النقل العام للواجهة من جديد والتي تكررت عدة مرات خلال الأشهر الماضية داخل سيارات الأجرة، ووسائل النقل العام والقطارات.

«الوطن» ترصد عبر هذا التقرير أشهر جرائم التحرش في وسائل النقل في مصر والتي وقعت في عدد من المحافظات.

متحرش قطار القاهرة ـ أسوان

آخر هذه الحوادث كانت في قطار القاهرة ـ أسوان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر قيام رجل صعيدي يرتدي جلبابا بالتحرش وهتك عرض طفل من البائعة الجائلين داخل القطار.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنها ألقت القبض على المتهم وأنه رجل أربعيني يقطن في محافظة سوهاج ويعمل سمسار عقارات.

التحرش بطفلة المعادي

في مارس الماضي، أثارت واقعة محاولة رجل هتك عرض طفلة كانت تبيع المناديل بميدان الحرية بمنطقة المعادي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث حاول الشاب استدراج الطفلة إلى مدخل أحد العقارات تحت الإنشاء وحاول هتك عرضها قبل أن تخرج سيدة من أحد المعامل الطبية وتقوم بتعنيفه وطرد خارج العقار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل موسع، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد ساعات من نشر الفيديو وصدر ضده حكم قضائي بالسجن المشدد 10 سنوات.

تحرش في أتوبيس الجيزة

في مارس الماضي أيضًا وداخل أتوبيس النقل العام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر محاولة شاب فتح «سوسته بنطلونه» بغرض التحرش بالفتيات داخل الأتوبيس، حيث تداول المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

تحرش في ميكروباص بالزقازيق

كما نشرت فتاة تدعى «أسماء.م»، مقطعا مصورا تلقن خلاله شابا عددا من الضربات بعد قيامها بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص أثناء عودتها من الجامعة، حيث رفضت الفتاة تحرير محضر بقسم الشرطة واكتفت بتوجيه الضربات إليه.

تحرش طبيب بفتاة في الزقازيق

وفي فبراير الماضي قضت محكمة جنايات الزقازيق، بحبس طبيب لمدة عام مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات لاتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل إحدى سيارات الميكروباص بالزقازيق.

تعود أحداث الواقعة إلى نوفمبر الماضي، عندما اتهمت فتاة شخصًا بارتكاب فعل فاضح داخل سيارة ميكروباص، حيث تبين أنه طبيب ومعيد في كلية الطب جامعة الزقازيق.

ويظهر الفيديو الذي تداول بشكل كبير مشادة كلامية وبالأيدي بين الفتاة والطبيب، حيث حاول المتهم المغادرة وسط احتشاد عدد من المواطنين لكن الفتاة لحقت به بمساعدة السائق وعدد من المارة الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة وتسليمه لرجال الأمن.

تحرش بطالبة في الغربية

فعل فاضح في سيارة بالغربية في محافظة الغربية، نشرت طالبة جامعية مقطع مصور يظهر قيام رجل بارتكاب فعل فاضح داخل سيارته بعد محاولته التحرش بها، حيث تداول المقطع المصور بشكل كبير فيما ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد ساعات من نشر المقطع وتوالت النيابة العامة التحقيقات في القضية.