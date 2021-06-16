النائب طارق رضوان يلتقي وفد حقوق الإنسان بأوزباكستان

التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الانسان الأوزبكستاني.

كما حضر اللقاء النواب أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، و نواب اللجنة اللواء عبد النعيم حامد، هند رشاد، محمد سلطان، محمود عصام، والنائبة دعاء العريبي، وسولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة.

تضمن اللقاء، التأكيد أن مصر تسعى دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة في قارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

من جانبها، أوضحت عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، أنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الأوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت «يونسوفا»:« نثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن ومصر تدعم أوزباكستان في مجال حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن أوزباكستان كانت ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، موجهة الشكر قائلة: « نشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة 72 الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذى لحقوق الإنسان في 2020».