اجتماع مشترك بين نواب القوى العاملة وشيوخ الطاقة من شباب التنسيقية

عقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من لجنة القوى العاملة، اجتماع مشترك مع شيوخ الطاقة والقوى العاملة، لمناقشة الموضوعات المطروحة باللجنتين بمجلسي النواب والشيوخ «قانون العمل، قانون التأمينات رقم148 لسنة 2019، قانون الصناديق الخاصة».

واقترحت النائبات نهى أحمد زكي ونشوى الشريف، في ضوء مخرجات زيارة وفد التنسيقية لوزير القوى العاملة، أن يجري دراسة الجزء المتعلق بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل المقدم من الحكومة، والعمل على إثراء هذا الجزء بمخرجات النواب عن العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في القانون المقدم، لم تشمل بعض الفئات الواجب تقنين أوضاعهم.

كما جرى الاتفاق، على التأكد من أن القانون يدعم توفير بيئة عمل مناسبة، تراعي جوانب السلامة والصحة المهنية، وتشجيع أنظمة العمل عن بعد، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي حول قانون العمل يشمل كل الأطراف المعنية بقضايا العمل «وزير القوى العاملة، اتحاد نقابات عمال مصر، أصحاب الأعمال»، والاتفاق على التعرض لكل وجهات النظر، بشكل حيادي للخروج برؤية متكاملة حول القانون وذلك في أقرب فرصة قبل بدء مجلس الشيوخ في دراسة القانون.

وحضر اللقاء النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة والنائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.