رئيس جامعة المنيا: مبنى جديد لطلاب دار العلوم يعبر عن التراث الثقافي

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفي عبد النبي، اليوم الأربعاء، أن المبنى الجديد لكلية دار العلوم سيدخل الخدمة قريباً، مشيراً إلى أنه مبني متكامل ومستقل، تم إنشاؤه على طراز معماري مميز، يتناسب مع طبيعة الكلية، وتزويده بكافة الخدمات، ليكون نقلة نوعية للكلية.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال تفقده لجان امتحانات كليتي دار العلوم والحاسبات والمعلومات، اليوم الأربعاء، أن المبنى سيوفر متسع للطلاب لعقد المحاضرات واللقاءات العلمية مع أساتذتهم في مناخ أفضل يحمله الطابع العلمي والتراثي والحضاري لكلية دار العلوم، ويواكب التطورات العالمية.

وتفقد «عبد النبي»، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية دار العلوم، والدكتور عبد المجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليتين، أعمال امتحانات الفرق الثانية لكليتي الحاسبات والمعلومات ودار العلوم، وذلك للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل اللجان، ومتابعة تطبيق ضوابط وقواعد العملية الامتحانية، والتزام الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل مقار اللجان، ومنع تبادل الأدوات والمتعلقات الشخصية، إلى جانب التعقيم المستمر للجان قبل وبعد عقد الاختبارات.

كما تفقد رئيس الجامعة بوابات التعقيم الذاتي التي يمر بها الطلاب عند دخولهم كلية الطب البيطري، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية.

واطلع رئيس الجامعة على جهود الكلية في تطبيق الارشادات والقواعد التي وضعتها الجامعة منعًا للتكدس والتزاحم قبل وبعد الامتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، والتأكيد على الطلاب بعدم تداول الأدوات الشخصية، بما يحقق مردوداً إيجابياً يسهم في توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.