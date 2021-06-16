للأفراد والشركات.. تعرف على نسب فوائد قروض تنمية المشروعات بالمنيا

عقد جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنيا لقاءً بمجلس مدينة سمالوط، اليوم الأربعاء، للتعريف بنسب فوائد القروض المقدمة من الجهاز، وذلك في إطار مبادرة «تكنو شكوى»، التي أطلقها محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، مؤخراً، ضمن مجموعة مبادرات أخرى.

واستعرض كل من وجيه الطحاوي، وهيثم الببلاوي، مسؤولا جهاز تنمية المشروعات، خلال اللقاء، نسب فوائد الاقتراض من الجهاز، للأفراد والشركات، عن طريق الجهات الوسيطة، ومنها البنوك والجمعيات، أو الاقتراض المباشر من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وأوضحا أن نسبة الفائدة تصل إلي 10.6 % بسيطة للنشاط التجاري علي 3 سنوات، وفترة سماح تصل إلي 4 أشهر، بينما النشاط الصناعي 5 سنوات، وفترة سماح تصل إلى سنة، أما نسبة فائدة إقراض السيارات بمختلف أنواعها تصل إلى 6%، فضلاً عن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، من تدريب وتسويق ودراسات جدوى.

وأكد مسؤولا جهاز تنمية المشروعات على دعم الجهاز لمبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»، التي أطلقها محافظ المنيا، لتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والعمل الحر.

افتتح اللقاء اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة سمالوط، بحضور نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعماد حسن، نائب رئيس مدينة سمالوط، ووليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، ومنال عبد السلام، عضو المجلس القومي للمرأة، وداليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وشيماء مصطفى، مسؤول منظومة الشكاوى وحقوق الإنسان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ومحمد مختار، مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، ورؤساء القرى والأحياء ومديري إدارات خدمة المواطنين وحقوق الإنسان والمرأة.

وأكد مدير مركز إعلام المنيا، وليد الحيني، حرص الدولة على التواصل مع المواطنين في كافة الأماكن والربوع، والعمل علي حل جميع المعوقات والمشكلات التي يتم رصدها ووصولها إلى الجهات المعنية، واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لإيصال الشكاوى والمطالبات المختلفة.

واستعرضت نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، الخدمات التي تقدمها الإدارة، وأكدت الحرص على تعزيز السير باتجاه منظومة مصر الرقمية، من خلال إتاحة العديد من وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، للتيسير علي المواطنين، مثل تخصيص خط ساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية، بالإضافة إلى رقم «واتسآب» لاستقبال الشكاوى، وناشدت المواطنين التواصل عبر هذه الوسائل، خاصةً في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وشرحت داليا محمد، مدير إدارة حقوق الإنسان، دور الإدارة المستحدثة في توجيه الحالات الإنسانية للجهات المختلفة من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني المنوط بهم حل مشاكلهم، ودور الإدارة في مبادرة «فرحهم»، التي أطلقها محافظ المنيا لتجهيز العرائس، ومبادرة الزي المدرسي لدعم التلاميذ غير القادرين.

واستعرضت منال عبد السلام، عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس، وأبرزها استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي بالمجان للمرأة المعيلة وغير القادرة بمراكز وقرى المحافظة.

وعرضت شيماء مصطفى، مسئول منظومة الشكاوى وحقوق الإنسان بشركة المياه، الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، ومنها توصيل المياه بالمجان لغير القادرين، بالإضافة إلى تخصيص رقم ساخن لاستقبال الشكاوى.