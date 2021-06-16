«غدارة يا دنيا» للمطربة ميريام فارس» يحقق 6 ملايين مشاهدة في أول أسبوع

حقق فيديو كليب «غدارة يا دنيا» للمطربة ميريام فارس، نحو 6 ملايين مشاهدة، وذلك منذ طرح قبل أسبوع، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

يذكر أنَ فيديو كليب أغنية «غدارة يا دنيا» تمّ تصويره في مدينة برلين في ألمانيا تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، حيث قدّمت ميريام لوحة استعراضية ترافق العمل، وهذه المرّة اختارت أن تجسّد الرقص المعاصر الذي جمعها بواحد من أهم الراقصين الفرنسيين.

أغنية «غدارة يا دنيا» من كلمات رولى فارس، وألحان وميكس وليد المسيح وتوزيع إدريس روشيش وماسترينج في Abbey Road Studios .

لعب عنوان الأغنية دوراً مهماً في الخطة التسويقية التي وضعتها شركة ميريام ميوزيك، فكان هو العنوان باللغة العربية «ميريام فارس- غدارة يا دنيا» للوثائقي «Myriam Fares - Thejourney»، هذا الوثائقي الذي بدأ عرضه بتاريخ 3 يونيو 2021 على منصة نتفليكس العالمية وما زال حتى الساعة، وبعد مرور 13 يوماً على إطلاقه يتصدّر لوائح الأكثر مشاهدة والأكثر شهرة والأكثر بحثاً على المنصة في جميع الدول العربية.

كما احتلّ اليوم المركز السادس ضمن قائمة أكثر عشرة أفلام عربية وأجنبية يتم متابعتها «most popular» وأكثر 10 أفلام شهرة «top 10 movies»، بالإضافة إلى لائحة الأكثر شهرة «Trending»، وذلك بعد تصدره المرتبة الأولى من هذه اللوائح لمدة 7 أيام في مختلف البلدان العربية من ضمنهم لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر، المغرب والكويت.

وتطرق الفيلم إلى تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس، والتي روت على لسانها، قائلة: «في شهر يوليو من عام 2017، تأكد حملي بمولودي الثاني ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل وروحت حسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف».