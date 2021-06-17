حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يمكن تصنيف مواليد برج الحوت، بأنهم أشخاص ودودين، وكثيري الاهتمام بمن حولهم، لذا يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء كما أنهم مخلصون جدا، وعاطفيون.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. احترس من دخلاء يعرضون علاقتك بالطرف الآخر للتوتر.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت اللاعب شيكابالا، ويوافق تاريخ ميلاده 5 مارس.