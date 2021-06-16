خلال 48 ساعة.. إصابة 3 أشخاص تناولوا أقراص سامة بالخطأ في ملوي

أصيب 3 أشخاص بينهم ربة منزل، يقيمون بمناطق متفرقة بمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، بأعراض تسمم وإسهال، نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة، على مدار 48 ساعة، ورجحت التحريات الأولية أن تناول تلك الأقراص كان بالخطأ، وتواصل أجهزة الأمن إجراء التحريات حول ملابسات وظروف الوقائع الثلاثة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، عدة إخطارات من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، اعتباراً من أمس الثلاثاء وحتى مساء اليوم الأربعاء، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنقل 3 أشخاص، بينهم ربة منزل، ويقيمون في أماكن متفرقة بمركز ملوي، جنوب المحافظة، إلى المستشفى، نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة.

وجاءت الحالة الأولى لسيدة تقيم بقرية «الإدارة»، دائرة المركز، حيث نُقلت «أ. ف. م.»، 37 سنة، ربة منزل، إلى مركز السموم بالمستشفى العام، وتبين من التحريات الأولية أنها تناولت قرص غلة سامة، تسبب في حدوث مضاعفات متنوعة لها، وتقرر نقلها إلى المستشفى الجامعي.

والحالة الثانية لشاب من قرية «تندة»، غرب مركز ملوي، وجرى نقل «ش. ع. أ.»، 33 سنة، عامل، إلى المستشفى العام، في حالة إعياء شديدة، بعد تناول نصف قرص غلة سام.

ووقعت الحالة الثالثة في منطقة «جنينة المغاربة»، بحي جنوب ملوي، حيث تم نقل «م. م. أ.»، 24 سنة، عامل زراعي، إلى المستشفى، عقب تناوله نصف قرص غلة سام.

ورجحت التحريات الأولية أن المصابين الثلاثة تناولوا أقراص الغلة السامة عن طريق الخطأ، وتواصل إدارة البحث الجنائي إجراء التحريات اللازمة للتعرف علي الظروف والملابسات.

وبالعرض علي النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الوقائع الثلاثة.