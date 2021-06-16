تطوير العشوائيات: انتقال جميع سكان بطن البقرة إلى الأسمرات الأسبوع المقبل

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المراكز البحثية في وزارة التضامن أجرت دراسات حول تأثير الانتقال من المناطق العشوائية إلى المناطق الجديدة على نفسية الأطفال، مشيرا إلى أن نتائج هذه الدراسات سوف تُنشر، لأن بناء البشر أهم من بناء الحجر، لأن الإنسان المصري هو الذي سيبني البلد.

وأضاف «صديق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن أكثر من 90% من سكان منطقة بطن البقرة العشوائية انتقلوا إلى الوحدات السكنية الجديدة، موضحا أنهم كانوا يستهدفون 1300 أسرة، وبعدها ارتفع العدد إلى 1500 أسرة، ثم ارتفع العدد إلى 1800 أسرة، ومن المقرر أن يرتفع لعدد مرة أخرى إلى أكثر من 2000 أسرة جميعهم سوف ينتقلون إلى مشروع الأسمرات، مؤكدا أنه سيجري إعلان نقل جميع الأسر منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن المواطنين ينتقلون إلى المشروعات الجديدة بـ«شنط هدومهم»، والدولة وفرت لهم سيارات لنقلهم، ونقل الأثاث الخاص بهم الذي يريدون نقله، مشددًا على أن الوحدات السكنية «مفروشة» بالكامل، ولكن هناك احترام لخصوصية وحرية السكان.

وشدد على أن العقود تنص على منع تغيير نشاط المكان، والتأجير، أو البيع، وكل هذا مكتوب في العقود، ومن يخالف «هيلاقي معاملة أخرى»، ويجب المحافظة على المكان أيضا، مشيرا إلى أن هناك قيمة إيجارية شهرية قدرها 300 جنيه، أي نحو 10 جنيهات في اليوم، ومن لا يستطيع دفعها تتكفل بها الدولة أيضا، والهدف من هذه القيمة هو المحافظة على هذه الوحدات للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن هذه المناطق يوجد بها جناين وملاعب، ومتنفسات، ونوادٍ على أعلى مستوى، وحمامات أوليمبية.