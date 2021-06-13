إزالة 600 عقار في بطن البقرة.. ونقل 1700 أسرة إلى الأسمرات

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ عدد العقارات التي جرى إزالتها بمنطقة بطن البقرة في نطاق حي مصر القديمة، وصل إلى 600 عقار حتى الآن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وعدد الأسر التي جرى تسكينها بوحدات بديلة مجهزة بالأسمرات وصل إلى 1721 أسرة حتى الآن، فضلا عن استمرار أعمال الإزالة.

وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها المخصصة لمتابعة أعمال الإزالة وتسكين الأسر، أنّ الأعمال جارية على قدم وساق، وجار تسكين المستحقين بوحدات سكنية تباعا وتغيير حياة المواطنين للأفضل وانتشالهم من بؤر العشوائيات التي تفتقر لوجود بيئة صحية واجتماعية جيدة.

وأوضحت عبدالمنعم، أنّ ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة من أولويات محافظة القاهرة، خاصة المنطقة الجنوبية، التي تحتل المساحة الأكبر على مستوى المحافظة من المناطق العشوائية الخطرة الجاري التعامل معها.

لجنة لفحص طلبات المواطنين

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استمرار وجود القيادات باستمرار داخل منطقة بطن البقرة لمتابعة أعمال الإزالة التي تتم بشكل منظم، ومتابعة نقل الأسر لحياة أفضل في الأسمرات، تتوافر بها كل الخدمات والمرافق والوحدات مجهزة.

وأوضحت أنّه جار الوقوف على المستجدات التي تطرأ والسعي لتذليل أي عقبات أو مشكلات في وقتها، والتواصل مع المواطنين والتحدث معهم والرد على استفساراتهم، مؤكدة أنّها عقدت لجنة ميدانية وسط موقع الإزالة بحضور مباحث قسم مصر القديمة وشرطة المرافق، وإدارة التسكين بمحافظة القاهرة، واللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، وتم جمع ملفات المواطنين ومراجعه الأوراق الخاصة بكل مواطن مستحق وغير مستحق، فضلا عن عرض الملفات على اللجنة لإبداء الرأي في كل طلب، ووجّهت بضرورة الإسراع لمتابعة موقف تسكين الأهالي المستحقين.