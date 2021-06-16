جو بايدن عن حواره مع بوتين: «لا بديل عن اللقاء وجها لوجه»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أنهى للتو اجتماعًا مباشرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبديلًا عن اللقاء وجها لوجه على الإطلاق، على حد وصفه، موضحًا أنه تبادل مع بوتين المسؤولية المشتركة لإدارة العلاقات بين أكبر دولتين في العالم، مع ضرورة أن تكون هذه العلاقات مستقرة، ويمكن التنبؤ بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضروة القدرة على التعاون بين الجانب الأمريكي والروسي من أجل مصالح الطرفين.

وأوضح «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي، أنه أخبر الرئيس الروسي بوتين أن أجندته ليست ضد روسيا وليست ضد طرف آخر، لكن أجندته تكمن في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ومكافحة كورونا وإعادة اقتصاد بلاده للنهوض من جديد، مستطردًا: «أود من بوتين أن يعرف لماذا أقول ما قولته، ولما أذا أفعل ما أفعله، وكيف نرد على الأفعال التي تضر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية»

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن أجندته أيضا تتضمن إعادة علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الصديقة والحليفة وحماية الشعب الأمريكي، وهذه هي مسؤوليته كرئيس للبلاد، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يكون وفيًا لدولته إذا لم يدافع عن القيم الديمقراطية والحريات سواء حرية الرجال أو النساء، فهذا الأمر مهم للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن حقوق الإنسان ستظل دائما على طاولة أي اجتماعات يُجريها.

وردًا على ما يتعلق الأمر بمطاردة روسيا عندما تنتهك حقوق الإنسان، رد: «لا أقوم بهذا الأمرلأنها روسيا، ولكن نحن ندافع عن حقوق الإنسان لأننا كيف نكون أمريكيين إذا لم ندافع عن حقوق الإنسان، وحمضنا النووي قائم على الدفاع عن حقوق الإنسان، أمريكا بُنيت على فكرة، نحن نشأنا وكنا دائما ندافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان».