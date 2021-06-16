«فى اللقاء الأول».. بايدن يصافح بحرارة وبوتين يشكر جو «صور»

في مستهل الجلسة التي جمعت، اليوم الأربعاء، في جنيف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، بادر الأخير إلى التأكيد على أن اللقاءات المباشرة دوما أفضل، مشددا على أهمية اللقاء وجها لوجه، في محاولة للحد من التوترات بين البلدين.

وقال بايدن وهو يجلس بجوار نظيره الروسي الذي صافحه بحرارة قبل دقائق: «من الأفضل دائمًا أن نلتقي وجهًا لوجه»، فيما شكر بوتين نظيره بايدن على مبادرته، متمنياً أن تكون قمة اليوم مثمرة.

وكان الرئيسان وصلا في وقت سابق اليوم إلى فيلا لاجرانج في العاصمة النمساوية، حيث كان في استقبالهما، رئيس الاتحاد السويسري، جي بارميلين.

وتبادل الثلاثة التحيات والمصافحة، فيما شدد المضيف السويسري على رغبته بأن يكون الحوار بناء بين الرئيسين لمصلحة العالم.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع، وهو الأول منذ تولى بايدن منصبه في يناير الماضي، عددا من القضايا الشائكة، والملفات العالقة بين الطرفين.

إلا أن الجانبين قللا من احتمال أن تسفر القمة عن نتائج كبيرة، على الرغم من أملهما بأن تؤدي تلك المحادثات التي ستمتد على 3 اجتماعات بين وفدين من البلدين «بينها واحد فقط يجمع الرئيسين»، في فيلا فخمة على ضفاف بحيرة جنيف، إلى علاقات أكثر استقرارا.

وكانت عدة خلافات أزمت العلاقات بين الجانبين، منها القرصنة، والاتهامات الأمريكية لموسكو بشن حملات تضليل عبر الإنترنت، والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما شكل ملف حقوق الإنسان والمعارض الروسي أليكسي نافالني، بالإضافة إلى مسألة القرم وأوكرانيا، أحد تلك المسائل التي أثارت ريبة موسكو وغضب الكرملين.

وقد أثارت تلك الخلافات توترا بين الطرفين اللذين تبادلا طرد السفراء والدبلوماسيين، فيما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من الروس.