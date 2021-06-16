وزيرة التضامن: الدولة لا تنحاز للأغنياء.. ويجب تنويع مصادر الدخل

ردت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاتهامات الموجهة للحكومة بالانحياز إلى طبقة الأغنياء وعدم مراعاة محدودي الدخل، موضحة أن الدولة بكافة مؤسساتها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاقتصاد قدر المستطاع، وهذا ما جعل الاقتصاد صامدًا أمام الأزمات، لافتة إلى أن مصر تخطت أزمة فيروس كورونا بمنتهى القوة والصلابة، ولو هناك موازنات أكثر الجميع سيكونون سعداء، ولكن يجب التفكير في حدود الواقع، وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت «القباج» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أنه يوجد تواصل مع الكثير من المؤسسات الدينية والقطاع الخاص، لضخ أموال لمن يستحقونها، كما أن الدولة تعمل على ترشيد الموارد، وضخ الفائض من الترشيد إلى من يستحقون ذلك، لافتة إلى أن «المسألة تحتاج إلى حنكة في التعامل مع الموازنة».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «نحن نشفق على وزير المالية من الضغوط الموجودة عليه، ولذلك بنحاول ناخد منه ونساعده في نفس الوقت، ولدينا مهمتين، وهما المهمة الإنسانية وأيضا المهمة الوطنية، وبنحاول نعمل موائمة وبطمنهم وأقولهم إن شاء الله لن نترك أحدا خلف الركب أبدا، وساعة ما بيحصل أزمة الدولة كلها تكون موجودة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم هذه السياسات بقوة ونحن نثق في قيادته الحكيمة والإنسانية».

وأشارت إلى أن الرئيس وجه بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات لـ900 جنيه، بعدما كن يشتكين من انخفاض قيمة العائد الشهري، موضحة أنهم بدأوا بالفعل في تنفيذ هذا التوجيه، وبدلا من الحصول على 300 جنيه، أصبحن تحصلن على 900 جنيه كأجر أساسي إضافة إلى المكافأة على أي استمارات يجري استيفاؤها، وهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير.

وأوضحت: «أقول لهم إن مسؤوليتنا تغيير الوعي المصري بشكل إيجابي وتحسين الممارسات السلبية التي تؤخر عجلة التنمية، ولو حصل تغيير حقيقي في الوعي المجتمعي فإن الرئيس لن يتأخر عنهم لحظة، لأن عددهم نحو 20 ألف وهم يتحملون عبئا كبيرا».

ولفتت إلى أنه بالنسبة للرائدات الريفيات فإنه جرى مضاعفة المبلغ الذي تحصلن عليه ثلاثة مرات، ووزارة الصحة وافقت على التأمين الصحي لهن، مشددة على أن الوزارة تحترمهن جدا، ولكن «اللي قدامها فرصة تانية تتفضل».