عروس العريش «بعد هدية السيسى»: مش مصدقة نفسى شكرا والدي «سيادة الرئيس»

وسط فرحة عارمة، عبرت السيدة مزارا عبدالله «من ذوى الهمم» بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، عن فرحتها باستلام الشقة السكنية التى أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد نشر استغاثتها، قائلة: «لم أكن اتخيل أن تصل استغاثتى إلى رئيس الجمهورية ليرد عليها مباشرة بإهداء شقة كاملة المرافق بعقد أبدى وبدون أى مديونيات».

وأضافت عروس العريش فى تصريح خاص لـ«الوطن»: «مش مصدقة نفسى ولازلت أعيش فى حالة من الدهشة الحقيقة، الرئيس السيسى يأمر بأن أستلم شقة، ما يشعرنى أننى أعيش حلم سعيد برغم تسلمى المفاتيح والتوقيع على العقود»، موضحة: «لا يمكن لأحد تخيل كم الدعوات التى أرسلها إلى الأب الحنون الرئيس عبد الفتاح السيسى فى صلاتى وفى أوقات الفجر وعند الغروب، ربنا يحميك ويخليك ويبارك فيك يا والدى (سيادة الرئيس)».

ومن جانبه، قال أيمن رضوان سعيد زوج السيدة: «سنبدأ خلال يومين فى نقل الأثاث وفرش الشقة للسكن فيها، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل من ساهم فى وصول صوت زوجته، موضحا «كنا نعيش بشقة إيجار بأحد أحياء العريش، ولكن من اليوم لن ندفع إيجار مرة أخرى وسنعيش فى شقة نملكها وندعوا الله أن يرزقنا فيها بالهناء الخير».

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سلم السيدة ميزار عبد الله، وهى من ذوى الهمم «كفيفة»، شقة سكنية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر ديوان عام محافظة شمال سيناء، بعد التوقيع على عقد ملكية الشقة واستلامها بحضور المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، وعايدة سواركة عضو مجلس النواب التى أهدت العروس مبلغ من المال «هدية زواج».

بدوره قال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لحصول السيدة المستفيدة على الشقة التى أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تم تحرير العقد وبالفعل تسلمت مفتاح شقتها الجديدة، المكونة من 3 غرف على مساحة 90 مترا دور أول بعمارات الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش.

السيدة ميزارعلى من ذوى الهمم، حيث تعانى من فقد البصر من بين 4 شقيقات يعانين أيضا فقد البصر، وتم زفافها على عريسها أيمن رمضان فى احتفال شعبى نظمه أهالى شمال سيناء بالجهود الذاتية.