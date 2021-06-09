افتتاح أعمال تطوير والتحول الرقمي بمحكمة شمال سيناء

افتتح محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية، يرافقه المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمستشار محمد منير عبد الفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، والمستشار عمرو جميل، المحامي العام لنيابات شمال سيناء.

وقال المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، إنه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة، وفي وزارة العدل بصفة خاصة، من خلال تيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة، فقد اعتمدت وزارة العدل على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم رفع الكفاءة الإنشائية لمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتطوير ورفع كفاءة المكتب الأمامي بمبنى المحكمة، ومبنى المحكمة الجزئية، وكذا تحديث وتطوير القاعات والمكاتب الإدارية، ومقر نقابة المحامين، وإدخال برامج جديدة لتكون لديها كافة التقنيات التي تحتاجها، وذلك بدعم من صندوق أبنية المحاكم.

ونقل المستشار طارق كامل تحيات وزير العدل، المستشار عمر مروان، إلى محافظ شمال سيناء وأهالي المحافظة والعاملين بالمحكمة.

ومن جانبه، أشار المستشار محمد منير عبد الفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، إلى أن مشروعات التطوير التكنولوجي بمحكمة شمال سيناء شملت عدة مشروعات، منها التطبيق الموحد، وإقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتفعيل الأوراق المؤمنة، وتطبيق المراسلات الإلكترونية للإعلان، وأرشفة الملفات المحفوظة إلكترونياً، وتطبيق النماذج المؤمنة، وتجديد الحبس عن بعد، وتوحيد الخدمات الإلكترونية، وتداول وتسجيل القضايا، والاستعلام عنها إلكترونياً، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، ومحكمة العريش الجزئية.

ومن جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن أعمال التطوير بمحكمة شمال سيناء تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بأن تكون محكمة شمال سيناء من أولى محاكم التطوير على مستوى الجمهورية، موجهاً الشكر إلى وزير العدل، المشتشار عمر مروان، لادخال المنظومة الجديدة في حوالي 50% من الأمور القضائية، معرباً عن أمله فى الوصول إلى نسبة 100% قريباً.

كما أعلن المحافظ عن إصرار الجميع على عودة العمل بمحكمة شمال سيناء إلى العريش مرة أخرى، بدلاً من الإسماعيلية، تيسيراً على المتقاضين والمحامين وجميع المواطنين.

وأشار «شوشة» إلى مشروع التحول الرقمي، الذي يجري تطبيقه بالمحافظة، وصل إلى نسبة 85% بمختلف القطاعات، لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين في شتى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.

وعقب الافتتاح، قام محافظ شمال سيناء ومرافقوه بتفقد مشروعات التطوير ومكاتب الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة بالمحكمة الابتدائية والجزئية ومبنى نقابة المحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات وأهالي المحافظة.