خبير اقتصادي: إعجاز مصري في بناء المناطق الجديدة بدلا من العشوائيات

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن تطوير حياة المواطن تزيد من ولائه للوطن، وتؤكد له أن الدولة ترغب في مساعدته وتحسين حياته وإيجاد فرص عمل له وصحة أفضل خاصة أن المناطق العشوائية غير آدمية ويوجد بها أمراض وهذا لا يحدث في المناطق الجديدة التي توفرها الدولة، مبينا أن الانتهاء من 90 % من بناء المناطق الجديدة بدلًا من العشوائيات في ظل سنوات قليلة يعد إعجازًا.

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلاد» ، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المواطن أساس التنمية ويجب أن يشعر دائما بجهود التنمية لافتا إلى مصر مستمرة في التنمية على الرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار الخبير الاقتصادي والاستثماري إلى أن الدولة تلجأ الى أذون الخزانة والاقتراض من أجل سد عجز الموازنة وتنفيذ المشروعات العملاقة التي ستدخل موارد كثيرة في المستقبل.

وأكد الخبير الاقتصادي والاستثماري، أن الدولة تسير في مختلف الاتجاهات والتنمية لافتا إلى أن مصر تحقق أعلى معدل ربحية على الاستثمار في المنطقة لأن مصر منطقة جذب رئيسية للاستثمار.

وشدد الخبير الاقتصادي والاستثماري على أن منطقة قناة السويس من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار، حيث تعمل الدولة على الاستفادة من الموارد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وهذا الأمر بدأ منذ عام 2014 مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.