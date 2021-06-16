سيناوية كفيفة تسلمت شقة من السيسي: مكنتش مصدقة إنه هيسمع مناشدتي

عينه دائما مسلطة على البسطاء، يحاول تحويل حياتهم الأفضل، يسعى لتنفيذ جملة «وأن أرعى مصالح الشعب» التي قالها في حلف اليمين الدستورية، ليكون ذلك الموقف ترجمة عملية يتقنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقل الحاكم وقلب إنسان مهموم بأحوال أبناء شعبه، فاستجاب لإحدى الفتيات الكفيفات التي ناشدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستنجد به للحصول على شقة تعيش فيها مع زوجها، لتكون استجابته السريعة لتوفير حياة أفضل لهم.

بصوت يملؤه التفاؤل والفرحة، عبرت الشابة السيناوية الكفيفة سيدة ميزار عبدالله، لـ«الوطن»، عن سعادتها باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بمنحها شقة تقيم فيها مع زوجها، بعد أشهر قليلة من عقد القران، وتبدأ قصتها حين ناشدت الرئيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتها في الحصول على شقة تقيم فيها، نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها.

«سيدة»: أعاني من ظروف مادية صعبة وزوجي يعمل باليومية

الفتاة السيناوية يعمل زوجها باليومية «مبيض محارة»، ولا يملك المقدرة المادية لتوفير شقة، لذا كانوا يعيشون في شقة «إيجار جديد»، تكلفته مرتفعة بنسبة كبيرة عليهم، وزاد من صعوبة الأمر ما تعرض له زوجها من مشكلات في العمل، مما شكل عبئًا ماديا عليهم، فضلا عن أن والدها يعاني من أمراض القلب، وأجرى العديد من العمليات الجراحية، وكانت والدتها تعمل في أحد المحال لتوفير نفقات الأسرة التي يبلغ عددها 9 أبناء من بينهم 3 فتيات كفيفات.

كل تلك الظروف الصعبة جعلت العروس السيناوية تناشد الرئيس بهدف الحصول على شقة سكينة تخفف من أعباء الإيجار عليها هي وزوجها، «وأنا بحاول أناشد الرئيس مكونتش متخلية أبدا إنه هيسمعني، وهتجيلي لجنة رئاسية لحد البيت عشان يقولي إن الرئيس جابلي شقة هدية».

في مبنى محافظة شمال سيناء، التقت «سيدة» اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتسلمت كافة مستندات شقتها وكل شيء، وستعمل خلال الفترة القادمة على ترتيب إجراءات الانتقال إليها لتنعم بها هي وزوجها.